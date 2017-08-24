Его поддерживает всемирно известный бренд Durex



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Социальная сеть «ВКонтакте» покажет «Кликбейт шоу» с участием некогда известного телеведущего Михаила Шаца, популярного стендап комика Данилы Поперечного и видеоблогера Мари Говори. Шоу поддержит всемирно известный бренд Durex, первый выпуск выйдет 25 августа.

По сюжету, Шаца отовсюду выгнали и он вынужден зарабатывать на жизнь, работая таксистом. Былая слава и амбиции не дают покоя Шацу и он решается на отчаянный шаг, в лучших традициях голливудских маньяков.

Шац похищает двух блогеров и удерживает их в подвале своего племянника, где тот тайно держит майнинг ферму. Блогеров Шац использует как наживку, чтобы снимать свое собственное шоу и стать мега-знаменитым. В каждом новом выпуске Шац заманивает в подземелье новую жертву – медийную персону, которую заставляет работать на свой имидж.

«ВКонтакте» давно проявляла интерес к созданию контентных проектов. Представители соцсети уже отмечали, что это единственный способ конкурировать с другими площадками. При этом «ВКонтакте» более заинтересована в производстве шоу нежели длинных сериалов и кино.

В августе соцсеть уже запустила шоу собственного производства «Соболев бомбит» с блогером Николаем Соболевым, в котором прорекламировала Яндекс.Такси.