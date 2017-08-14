Соцсеть продолжает наращивать производство собственного контента



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Социальная сеть «ВКонтакте» начала показ нового шоу собственного производства «Соболев бомбит» с блогером Николаем Соболевым, сообщается в пресс-релизе компании. Блогер Соболев возит звездных гостей на Яндекс.Такси, которое выступило спонсором проекта, и задает вопросы из школьной программы.

Гостем премьерного эпизода стал технологический блогер Wylsacom. В следующих выпусках ожидаются музыканты Егор Крид и Мот, блогеры LizzzTv, Марьяна Ро и Гусейн Гасанов. Создатели шоу планируют 12 выпусков, они будут выходить раз в неделю.





Пассажиры Николая Соболева могут заработать до 49 тысяч рублей, правильно отвечая на вопросы ведущего. Но выигрыш заберут не участники программы, а пользователи, которые предложат самые оригинальные вопросы для викторины в сообществе vk.com/sobolevbombit.



Напомним, ранее соцсеть и AMEDIATEKA запустили шоу об «Игре Престолов» и других сериалах «Спойлерная». Осенью крупнейшие сообщества VK.com выпустят первое онлайн-реалити «Пабличные игры» при поддержке соцсети.

Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» превышает 97 млн. пользователей.

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