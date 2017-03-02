Соцсеть ведет переговоры с продюсерами и телекомпаниями



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Крупнейшая социальная сеть России «ВКонтакте» ведет переговоры о создании эксклюзивного видеоконтента. Для нее это единственный способ конкурировать с другими площадками. На начальном этапе компания готова инвестировать в съемки десятки миллионов рублей, пишут «Ведомости».

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников подтвердил интерес к созданию собственных контентных проектов. Источники издания уточняют, что топ-менеджеры соцсети связывались с «СТС Медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и другими компаниями, а также с продюсерами и администраторами популярных сообществ.

Компания делает ставку не на кино и длинные сериалы, а на короткие шоу, скетчкомы и мини-сериалы. Они будут показываться только в социальной сети. Во «ВКонтакте» понимают, что с дорогим контентом выгоднее идти на телевидение, а уже потом по остаточному принципу показывать в интернете.

Пока российские интернет-игроки не могут похвастаться собственным контентом, тогда как на Западе это довольно распространенная практика. Свои проекты снимают, например, Amazon и Netflix. Правда, в прошлом году онлайн-кинотеатр ivi.ru представил мультсериал «10 друзей кролика», но такая практика — скорее исключение на нашем рынке.