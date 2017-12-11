Doctor Smart начнет работу в начале следующего года

Операционный директор Mail.Ru Group Владимир Никольский совместно с сыном совладельца клиники «Медицина» Павлом Ройтбергом запускают сервис онлайн-консультаций с врачами Doctor Smart, сообщают «Ведомости».

Пользователи сервиса смогут получить помощь терапевтов, ветеринаров, диетологов и других специалистов. Doctor Smart будет сотрудничать с клиниками и врачами, имеющими диплом, действующую сертификацию и прошедшими тестирование. В будущем сервис позволит записаться на сдачу анализов, а также планируется сотрудничество с фитнес-залами.

Работа сервиса будет строиться на использовании технологии искуственного интеллекта и блокчейна. Технология распределенного реестра будет использоваться для финансовых расчетов, а ИИ для контроля правильности интерпретации анализов, диагнозов и рекомендаций. Базовые услуги сервиса будут стоить около 300-400 рублей, сообщили в компании. Запуск проекта состоится в начале 2018 года.

Управляющей компанией Doctor Smart стала «Смарт телемед», которую в равных долях учредили Ройтберг и Никольский. Инвестиции в проект составили несколько миллионов долларов из личных средств.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили, что в данном случае это финансовая инвестиция, отсутствует конфликт интересов как у сотрудника, так и у всего холдинга в целом. Все внутренние процедуры соблюдены.

Напомним, что удаленные консультации с врачами стали возможны после легализации закона о телемедицине. С января 2018 года врачи смогут выписывать рецепты и общаться с пациентами дистанционно. Проекты в этой сфере уже анонсировали Сбербанк, «Мегафон», «Яндекс» и другие компании.