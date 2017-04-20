Партнером интернет-компании стал сервис DOC+



Иллюстрация

Слухи об интересе «Яндекса» к телемедицине подтвердились. Интернет-компания и сервис по вызову врачей на дом DOC+ начали тестировать медицинские онлайн-консультации. Сервис доступен в приложении «Яндекс.Здоровье», от результатов тестирования будет зависеть запуск полноценной версии, пишут «Ведомости».

Непосредственным оказанием услуг занимаются специалисты «Новой медицины» — оператора DOC+. «Яндекс» отвечает за техническую часть проекта. Пока проект позволяет получить консультацию только терапевта или педиатра, позже там появятся и узкие специалисты. Стоимость консультации составляет 499 рублей, оплатить услугу можно только банковской картой.

Главным барьером для развития подобных сервисов является отсутствие закона о телемедицине. Сейчас дистанционные медсервисы не могут ставить диагнозы и назначать лечение — только оказывать информационные услуги пациентам. Однако рынок постепенно заполняется. Уже работает проект сети клиник «Доктор рядом», его пользователям доступны онлайн-консультации 22 врачей. Летом запустить аналогичный сервис планируют «Медси» и МТС.

В настоящее время законопроект о телемедицине находится на рассмотрении в правительстве. Его внес Минздрав после изучения отзывов заинтересованных органов власти и экспертов.