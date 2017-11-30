Онлайн-беседы с сотрудниками клиник будут бесплатными до вступления в силу закона о телемедицине



Соцсети

В декабре Сбербанк совместно с сервисом DocDoc начнет размещение в своих отделениях специальных киосков, где будут вестись онлайн-консультации врачей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на фармацевтическом рынке.

Первая кабина в одном из московских отделений Сбербанка появится в первой половине декабря. Посетители отделений смогут бесплатно пользоваться киосками до вступления в силу закона о телемедицине.

Оператором проекта станет сервис DocDoc, в котором у банка 80% акций. Ранее аналогичный сервис был запущен в аптеках «Доктор Столетов» и «Озерки». В DocDoc отмечают, что кабины в отделениях — это только один из запланированных со Сбербанком проектов. В дальнейшем планируется создать систему e-health, представляющую из себя электронную площадку с медицинскими сервисами. В том числе планируется доставка лекарств.

DocDoc, созданный в 2011 году, оказывает услуги по онлайн-записи на прием к врачам, а также их вызову на дом через сайт и мобильное приложение. С момента запуска им воспользовались более 700 тыс. человек. В мае этого года 80% сервиса купил Сбербанк. По данным финансовой организации, DocDoc сегодня занимает около 60% рынка в сфере онлайн-записи к врачам.

Эксперты оценивают стоимость установки одного киоска в 100–150 тыс. руб. Для IT-компании такой проект — способ привлечь пациентов в клиники. Использование подобных киосков будет особенно популярно у жителей регионов — в труднодоступных для оказания медицинской помощи местах, добавляют они.