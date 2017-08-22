Ранее в дискриминации поставщиков ведомство также обвинило ритейлеров «Дикси», «Магнит», «Лента» и Metro



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Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против ООО «Виктория Балтия» и ООО «Вкусвилл», контролирующих торговые сети «Виктория» и «Избенка», по признакам нарушения закона о торговле, сообщается на портале ведомства.

ФАС провела внеплановую проверку данных торговых сетей на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о торговой деятельности. Ведомство обнаружило противоречия с законом «О торговле».

«В результате внеплановой проверки, в договорах ООО «Виктория Балтия» и ООО «Вкусвилл», заключенных с поставщиками продовольственных товаров, выявлены признаки нарушений п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле, а именно: установлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг к другу», — говорится в сообщении.