ФАС проверяет ритейлеров по признакам нарушения закона «О торговле»



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Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении ритейлеров «Лента» и Metro по признакам нарушения закона «О торговле», выразившегося в создании неравного положения поставщиков продовольственных товаров по отношению друг другу.

Так, в результате внеплановой проверки в договорах ритейлеров с поставщиками установлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию.

«В результате внеплановой проверки в договорах ООО «Лента» и ООО «Метро Кэш энд Керри», заключенных с поставщиками продовольственных товаров, выявлены признаки нарушений пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле, а именно: установлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу», — сообщает ведомство.

Накануне ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении ритейлеров «Магнит» и «Дикси» по аналогичным причинам.