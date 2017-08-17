Ведомство возбудило в отношении ритейлеров дела по признакам нарушения закона «О торговле»



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Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбуждены дела в отношении ритейлеров «Магнит» и «Дикси» по признакам нарушения закона «О торговле», выразившегося в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений.

Ранее служба по поручению правительства провела внеплановую проверку торговых сетей «Магнит» и «Дикси». В ходе проверки ведомство выявило, что ритейлеры установили различные требования по выплате вознаграждений, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу. По мнению ФАС, такое заявление ставит поставщиков продовольственных товаров для сетей в неравное положение по отношению друг к другу. Это позволяет ведомству инициировать расследования по признакам нарушения антимонопольного законодательства

«Московским областным УФАС России в отношении АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг» (торговые сети «Магнит» и «Дикси»), возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ (далее – Закон о торговле), выразившегося в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений», — говорится в сообщении.

Ранее в ФАС поступила жалоба на «Дикси» от производителя колбасных изделий и полуфабрикатов «Мортадель» на ограничение доступа на рынок и навязывание услуг по продвижению товаров. Ведомство обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства и приняла решение о возбуждении дела в отношении ритейлера.