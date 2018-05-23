Mediascope подсчитала аудиторию рекламных видеосетей

Видеосеть Mail.Ru Group является лидером среди рекламных видеосетей в России по своему охвату. В апреле 2018 года ее месячная аудитория составляла 19,8 млн пользователей, дневная — 13,3 млн пользователей. Такие цифры приводятся в исследовании десктопной аудитории WEB-Index Report, который проводит Mediascope.

Апрель 2018 года стал первым месяцем, для которого доступны данные по аудитории видеосети Mail.Ru Group. Она объединяет как собственные медиапроекты и социальные сети, так и крупнейшие на рынке партнерские видео-ресурсы. В видеосети можно размещать рекламу, используя инструменты таргетирования, предоставляемые myTarget. Оплата показов пре-роллов осуществляется по моделям CPM и CPV.

В рамках WEB-Index Report учитывались пользователи в возрасте в возрасте от 12 до 64 лет, проживающие в городах с населением от 100 тыс. жителей. На втором месте после Mail.Ru Group находится видеосеть «Яндекса» с месячной аудиторией 17,8 млн пользователей, далее следуют IMHO Videonetwork (15 млн пользователей), Digitalaudio (8,4 млн пользователей), Buzzoola (6,2 млн пользователей), InVideo (4,5 млн пользователей).