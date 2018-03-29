Но у Яндекса больше 90% показов видимы – этим не могут похвастаться другие площадки

По итогам 2017 года среднемесячный охват видеорекламы в Рунете составил более 70%. У баннерной рекламы этот показатель гораздо выше — 90%. Около 76% всех показов видеорекламы были видимыми (viewability) в отличие от 55% у баннеров. Ежемесячно охватывать видеорекламой более трети аудитории Рунета смогли только Mail.ru Group и Google. Яндекс показал более низкий охват видеорекламы при более высоких значениях ее видимости и времени в зоне видимости.

Такие выводы содержатся в исследовании компании Gemius, подготовленном для Sostav на основании данных проекта AdReal. Это мониторинг видео (instream и outstream), баннерной и текстовой рекламы, который репрезентует десктопную аудиторию Рунета 18+. Ранее Mediascope представила результаты мониторинга онлайн-видео, основанного на просмотрах, а не охвате. Данные о видимости видеорекламы компания не предоставляет, уточнил ее представитель.

Согласно мониторингу Gemius, охват видеорекламой основной части аудитории Рунета обеспечивают две компании — Mail.ru Group (средний охват в месяц составил 55% в 2017 году) и Google (39%). Средняя доля видимых показов (по стандарту Бюро интерактивной рекламы IAB) у сайтов Google — 83%, у Mail.ru Group — 71%. На площадках Яндекса средняя видимость видеорекламы достигает 92%, при этом ее средний охват всего 16%. Среднее время в зоне видимости видеорекламы у Яндекса — 16 секунд, у Google — 14 секунд, у Mail.ru Group — 12 секунд.

Данные Mediascope подтверждают эту тенденцию. Согласно мониторингу компании за 2017 год (Россия 100 тысяч+, аудитория 12−64, компьютеры и ноутбуки), в ТОП сайтов по охвату видеорекламы в Рунете входят YouTube (принадлежит Google), ВКонтакте и Одноклассники (Mail.ru Group), а затем video.yandex.ru (Яндекс). Этот список отражает только аудиторию видеорекламы на сайте, а не продажи.

Как поясняют в Gemius, самые низкие значения показателя видимости видеорекламы зафиксированы в категории продуктов питания (72%), самые высокие — в категории одежды и аксессуаров (85%). Наибольший месячный охват видеорекламы, которого добился отдельный бренд в 2017 году, — примерно 30%. Такого показателя в прошлом году достигли видеокампании Nescafe, Fanta и Pulpy.

ТОП креативов в видеорекламе 2017 по среднемесячному охвату ( Gemius)

Видеореклама Nescafe: охват — 31%, доля видимых показов (viewability rate) — 89%, среднее время в зоне видимости (viewability time) — 14 секунд.

Видеореклама Fanta: охват — 31%, доля видимых показов (viewability rate) — 84%, среднее время в зоне видимости (viewability time) — 11 секунд.

Видеореклама Pulpy: охват — 30%, доля видимых показов (viewability rate) — 85%, среднее время в зоне видимости (viewability time) — 16 секунд.

Согласно Mediascope, показатель показов видеорекламы (а не охват) лучше подходит для оценки видеокампаний в Рунете. По данным исследовательской компании, наибольшее количество просмотров в 2017 году получили видеоролики мобильного приложения «Юла», ПО для мобильных устройств Google, а также интернет-казино Azino777 и Admiral X (запрещены в России). Azino777 также вошел в ТОП-20 рекламодателей в видеорекламе по итогам 2017 года.

Директор по развитию Gazprom-Media Digital ( входит в НСК) Сергей Коренков: Интерес к исследованиям и мониторингу видеорекламы в Интернете заслуженно растет. Причин здесь несколько и одна из наиболее заметных: за последние пару лет показатели дополнительного охвата, который интернет-видео дает к ТВ-кампаниям, выросли в 4−5 раз. Из всех медийных сегментов рынка онлайн-рекламы видео остается наиболее перспективным. Сейчас мы наблюдаем постепенное развитие и становление исследовательского инструментария в этой сфере. Недавно GPMD анализировала данные мониторинга видеорекламы компании Mediascope: информации стало гораздо больше, но из-за некоторых технических аспектов все еще затруднительно получить полную, неискаженую картину. В частности, далеко не всегда удается атрибутировать рекламный показ тому или иному видеоселлеру, из-за чего рекламные сети проигрывают крупным площадкам по охвату в мониторинге, хотя очевидно, что в действительности это не так. Что касается видимости и досмотров — соглашусь с тем, что это крайне важные показатель для медийной рекламы в Интернете. Но здесь важно четко понимать их различие: видимость (viewability) характеризует сам факт показа, а досмотр — это показатель качества размещения. Мы в GPMD осуществляем сплошной мониторинг всех рекламных кампаний, исходя из этого понимания, и ждем перехода рекламодателей на закупку по показателю видимости рекламных форматов. Хочется отметить, что ряд крупных игроков уже произвел этот переход с начала 2018 года.

Руководитель отдела видеорекламы селлера IMHO ( входит в НСК) Любовь Ячкова: Нельзя быть довольным любым показателем, который ниже 100%. Вся оплаченная реклама должна быть видна. В 2018 году показатель viewability не изменится, а возможно — снизится. По этой причине многие рекламодатели уже перешли на покупку только видимых показов. Самый низкий показатель viewability наблюдается именно у FMCG-клиентов по нескольким причинам. У таких рекламодателей самые большие видеобюджеты, а значит — самые низкие цены. Плюс, они используют очень узкие настройки по частоте, чтобы сопоставлять стоимость целевого контакта в видеорекламе со стоимостью на телевидении, и таргетинг на самую востребованную аудиторию «женщины 25−44». Из всего этого следует дефицит качественного инвентаря.