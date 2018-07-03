Бренды могут продавать товары и услуги внутри мессенджера

Viber первым из мессенджеров внедряет полноценную систему онлайн-шоппинга. Его e-commerce платформа заработает в России в четвертом квартале 2018 года, сообщили на пресс-конференции СЕО Viber Джамел Агауа и глава направления электронной коммерции Зефрин Ласкер. В российской версии мессенджера появится каталог с карточками товаров, которыми можно делиться в чатах, лайкать их и оплачивать прямо в мессенджере при помощи специального кошелька.

До конца 2019 года в кошелек Viber также будет интегрирована валюта Rakuten, которую анонсировал в феврале этого года материанская компания мессенджера Rakuten. Помимо оплаты товаров через кошелек коины можно будет конвертировать в реальные деньги и криптовалюту (эта опция будет недоступна в России).

По словам СЕО Viber Джамела Агауа, мессенджер стремится навести мосты между брендами и пользователями, предлагая последним релевантные предложения. Просматривать товары можно в каталоге через специальную клавиатуру для шоппинга (shopping keyboard), которая позволяет пролистывать информацию о товарах. Для дополнительной коммуникации с аудиторией бренды могут воспользоваться двумя форматами — это так называемые транзакционные сообщения (текущее состояние заказа, прошла ли оплата и т. п. ) и промо. При этом рассылка брендов запускается только с согласия пользователя, а персонализация промо-сообщений осуществляется только на основе просмотров товаров в каталоге и браузере, рассказал г-н Агауа. Вместе с e-commerce платформой Viber анонсировал шифрование всех чатов: мессенджер не имеет доступ к переписке и, соответственно, не может таргетировать рекламу с учетом этой информации.

Согласно внутренним данным Viber, глобально 32% пользователей уже делятся в товарами из каталога внутри мессенджера, 16% их покупают. На данный момент примерно 20−25% глобальной выручки Viber приходится на e-commerce, треть — на рекламу (партнерские сообщения в мессенджере), треть — на телеком-сервисы (звонки Viber Out). Мессенджер сотрудничает с 500 компаниями по всему миру. В России партнерами мессенджера являются 200 компаний. В основном, это финансовые и страховые организации, ритейлеры одежды и обуви, пояснили в Viber.

Количество активных российских пользователей Viber по состоянию на июнь 2018 года достигает 45 млн в месяц. Онлайн-торговля активно развивается в России. Даже за пределами больших и средних городов 73% интернет-пользователей совершает онлайн-покупки, около половины использует онлайн-переводы, проникновение онлайн-платежей приближается к 50%, говорится в последнем исследовании PayPal и Data Insight.