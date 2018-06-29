PayPal совместно с компанией Data Insight проанализировали, как россияне покупают, продают и платят в сети

Электронная торговля в России с каждым годом продолжает расти, как за счет вовлечения миллионов новых пользователей в покупки, продажи, платежи и переводы в онлайне, так и за счет того, что эта вовлеченность с каждым годом становится все более разнообразной и глубокой, свидетельствуют данные совместного исследования PayPal и Data Insight «Онлайн-экономика России: как жители больших, средних и малых городов покупают, продают и платят в Сети».

Даже за пределами больших и средних городов 73% интернет-пользователей вовлечено в онлайн-экономику — большинство совершает онлайн-покупки, около половины использует онлайн-переводы, проникновение онлайн-платежей приближается к 50%. По результатам опроса 2018 г. более половины российских интернет-пользователей хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали в интернете товары (65%), оплачивали в онлайне товары и услуги (55%), использовали денежные онлайн-переводы (54%).

Онлайн-покупки становятся все более разнообразными и по типам площадок, на которых они совершаются, и по географии продавцов. Это не только заказы в обычных интернет-магазинах, но и покупки через маркетплейсы, сервисы объявлений и социальные сети. 40% опрошенных совершали онлайн-покупки за пределами классических интернет-магазинов хотя бы раз за последний год. Значительно увеличилась доля тех, кто покупает и в России и за рубежом с 12 до 19%.

Онлайн-экономика растет по всей стране, однако этот рост неравномерен. Проникновение онлайн-торговли увеличивается быстрее всего среди жителей малых городов, поселков и сел: за последний год доля онлайн-покупателей в крупных и средних городах выросла на 7 процентных пунктов, а в остальной России — сразу на 9 процентных пунктов.

Самые универсальные категории, которые пользуются спросом по всей стране-это одежда и автозапчасти. Наибольшие разрывы — в категории электроники и техники, где покупки через интернет совершали 56% от всех онлайн-покупателей из городов-миллионников и только 40% в других регионах России, и в категории «продукты питания»: в крупных городах в эту категорию уже «пришли» 16% всех онлайн-покупателей, а в небольших — всего 4%. Отличие от электроники и техники, товаров для дома и ремонта, книг и продуктов питания (онлайн-спрос на которые сконцентрирован в больших городах), покупки через интернет одежды и обуви, а также косметики, парфюмерии и автозапчастей востребованы онлайн-покупателями из средних городов почти в той же степени, в какой они востребованы их «коллегами» из мегаполисов.

Главный стимул, побуждающий россиян выбирать онлайн-шоппинг, — удобство поиска и сравнения товаров, а также экономия денег и выгодные цены. Отмечается, что, распределение ответов жителей мегаполисов, средних городов и малых населенных пунктов одинаковое. Проникновение онлайн-покупок в малых населенных пунктах отстает от показателей мегаполисов только на 2−2,5 года — и разрыв сокращается.

72% покупателей отметили, что за последние три месяца у них были случаи, когда они «собирались сделать покупку в интернете, но в итоге не сделали заказ». Самая популярная категория, на которую в сумме приходится 37% всех отказов от размещения заказа, — это причины, связанные с самим покупателем. Например, передумал и решил, что обойдется без покупки, или в тот момент не было денег на эту покупку, или покупатель решил купить этот или похожий товар в обычном магазине. Остальные 63% отказов от размещения заказа связаны с недовольством товаром или магазином или — существенно реже — с сайтом. Самые значимые причины отказа из-за товара — это плохие отзывы о товаре или появившееся после более детального изучения товара понимание, что он не подходит по своим характеристикам.

Онлайн-переводы пользуются одинаковой популярностью и у жителей мегаполисов и переферий, при этом среди первых в два раза больше доля тех, кто делает это каждую неделю. С помощью онлайн-переводов жители городов-миллионников делают подарки, благотворительные взносы, дают деньги в долг. А за пределами больших и средних городов онлайн-переводы — это в первую очередь разовые отправки денег родственникам.

Вне больших городов страхи, связанные с онлайн-платежами, все еще сильно выражены, при этом конкретных оснований они под собой не имеют: велико общее ощущение рискованности платежей (33% в больших городах, при этом 41% в средних и 38% в малых), но слабы конкретные опасения, например, долгого или трудного возврата денег (15% в средних городах, 16% в малых).