Мессенджер добавил новые маркетинговые возможности для онлайн-ритейла

Люди используют смартфоны практически во всех сферах своей жизни, в том числе для шопинга. Популярность онлайн-покупок с мобильных устройств растет на десятки процентов ежегодно. Именно поэтому Viber внедряет инновационное решение для упрощения покупок, совмещая онлайн-шопинг с основными функциями мессенджера.

В рамках нововведения в главном меню мессенджера появится кнопка Viber-каталог, ведущая на «клавиатуру для шопинга». Открыв ее, пользователь сможет просматривать предложения от партнеров Viber. После выбора интересующего товара можно отправить его в чат или сразу совершить покупку. При этом мессенджер гарантирует полную конфиденциальность.

Россия станет одним из первых рынков наряду с США и Великобританией, где запустят этот функционал.

На сегодняшний день в программе уже участвуют известные мировые бренды, в том числе Macy’s, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Gamestop, Asos, Lacoste, Airbnb. В дальнейшем список партнеров будет расширяться, в том числе ожидается появление локальных участников программы.

«Наша основная цель — упростить процесс совершения покупок для тех, кто не привык тратить на это много времени и усилий. Главной идеей стало желание помочь людям найти товар моментально, когда у них еще только возникла мысль о том или ином продукте. Они просто видят, что хотят, показывают это друзьям, советуются и покупают. Мобильный шопинг еще никогда не был таким простым и удобным», — отмечает глава электронной коммерции Viber Зефрин Ласкер.