5G технология будет способствовать развитию интернета вещей, беспилотникам, дронам и др



Иллюстрация depositphotos

В течение следующего десятилетия Великобритания планирует захватить мировое лидерство в развитии высокоскоростных сетей беспроводной связи, работающих по технологии 5G. Британские власти готовы выделить на эти цели до 16 млн фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Позиция Великобритании относительно развития технологий 5G отражена в 70-страничной стратегии правительства страны, опубликованной в марте. Согласно Согласно документа, уже к 2025 году Великобритания должна стать лидером всех мобильных сервисов. В плане также говорится о возможностях, которые предоставляют технологии следующего поколения, в том числе, по загрузке за 1 секунду видео, который 3G загружает в течение 10 минут, а 4G - 1 минуту.

В документе отмечается, что новые технологии будут способствовать развитию и распространению интернета вещей, где используемые каждый день предметы и устройства связаны между собой и с интернетом по беспроводным каналам. Однако, как пишет издание, критики этой инициативы отмечают, что в стране еще не развиты даже 4G-технологии. Так, Великобритания занимает только 54 место по развитию сетей, работающих по технологии 4G.

Первыми запустить высокоскоростные сети беспроводной связи, работающие по технологии 5G, планировали китайцы из Huawei. Еще в 2013 году сообщалось, что коммерциализация новой технологии начнется после 2020 года. В России же сотрудничать в области развития в России технологий 5G уже договорились МТС и Nokia. Провести тестирование сетей 5G компании намерены во время международных матчей, которые пройдут в России в рамках ЧМ-2018.