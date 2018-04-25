На сбои в работе жалуются пользователи Viber, Slack, Instagram и некоторых компьютерных игр

Популярные сервисы работают с серьезными перебоями после массовых блокировок IP-адресов Роскомнадзором. Борьба ведомства с Telegram затронула компании, которые используют адреса тех же хостеров, что и Telegram. Так масштабные проблемы возникли у мессенджеров Viber и Slack, соцсети Instagram, производителей компьютерных игр, онлайн-платформы Xbox и у многих других популярных ресурсов.

Под удар попала и одна из самых известных игр для планшетов Plants vs. Zombies HD. При попытке перейти в онлайн-режим всплывает сообщение об ошибке с интернет-соединением. Как уточнили интернет-пользователи, оказались заблокированы и другие онлайн-игры: Fortnite, Total War: ARENA, Life is Feudal, Battlefield. Поклонники игр, оплатившие подписку, планируют написать жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.

Пользователи Viber также пожаловались на проблемы: 51% пожаловавшихся отметили, что нет соединения, 42% испытывают трудности с приемом и отправкой сообщений, 5% не могут зайти в мессенджер. Больше всего жалуются на сбои жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Перми, Тюмени и Челябинска. Руководства Viber заверило, что ведутся работы по устранению сбоев.

А на сбои в работе Instagram жалуются пользователи по всему миру. В комментариях о своих проблемах сообщили жители Испании, Франции, Великобритании, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Сербии, Болгарии, Польши, Турции, Украины, США, Бразилии, Австралии, Сингапура и Японии.

Представитель онлайн-школы английского языка SkyEng заявил, что из-за блокировок за день школа потеряла 2 млн руб. Перестал работать сервис доставки «Птичка», фиксировались проблемы у сервиса такси Gett. Трудности замечены при оформлении электронных полисов ОСАГО. Автостраховщики связывают это с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA «ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google».

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда внёс 9 тысяч IP-адресов Telegram в реестр запрещенной информации и поручил операторам связи их заблокировать. За первые два дня после блокировки под запрет попали почти 20 млн IP-адресов Amazon, Google и Microsoft.