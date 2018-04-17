Под запретом оказалось более миллиона адресов

В связи с началом блокировки Telegram в его работе стали появляться сбои. В сервисе предупредили подписчиков, что без VPN он может работать нестабильно. Однако Роскомнадзор ищет и VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, в том числе ведомство заблокировало 1,8 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services, сообщают «Ведомости».

Абоненты «МегаФона» отмечали блокировку в середине дня, но через несколько часов доступ восстановился без дополнительных настроек. По состоянию на 20.30 мск мессенджер работал без VPN-сервисов и прокси-серверов у пользователей всех мобильных операторов, хотя на сетях «Вымпелкома» — с перебоями.

У операторов блокировка может занять день-два, у мелких провайдеров — чуть больше. Однако максимум за сутки новые адреса и URL из реестра Роскомнадзора должны быть выгружены в оборудование оператора, после чего должна произойти блокировка доступа к ним. Так как список IP-адресов и веб-ресурсов выгружают постепенно, то блокировка не одномоментна.

«Идет борьба снаряда и брони — мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат», — сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк отмечает, что Роскомнадзор продолжит пополнять список запрещенных адресов: по первому списку пользователи уже потеряли доступ к веб-версии telegram.org, а теперь ведомство будет выискивать обходные пути и для приложения. Операторы обязаны блокировать только заведомо известные IP-адреса и веб-ресурсы и, если мессенджер будет массово их менять, он сможет продержаться довольно долго, рассуждает технический специалист одного из провайдеров.

Напомним, такую стратегию постоянной смены IP-адресов использовала запрещенная интернет-рация Zello. Команда сервиса использовала особенности облачных платформ, в частности и Amazon Web Services, которые дают доступ к большому числу IP-адресов, затрудняя блокировку приложения. Тогда компания Amazon обратилась к Zello с просьбой перестать использовать их платформу, так как блокировка Роскомнадзором серверов Amazon может привести к временным перебоям в работе огромного количества сервисов.