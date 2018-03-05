Главным триумфатором церемонии стала картина «Форма воды» Гильермо дель Торо

В США состоялась традиционная 90-ая церемония вручения призов киноакадемии «Оскар» лучшим фильмам североамериканского проката. Главным триумфатором церемонии стала картина «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Церемонию вёл комик Джимми Киммел. Спор шел между фильмами в 24 основных и технических номинациях. Самую престижную статуэтку в номинации «Лучший фильм» получила ретроистория «Форма воды» о любви немой уборщицы и человека-амфибии, изучаемого в секретной лаборатории американскими учеными и военными. Звание лучшего режиссера года получил создатель этой ленты Гильермо дель Торо. Представленная в 13 категориях лента также получила награду за лучший дизайн фильма и лучший саундтрек.

Лучшей анимационной лентой признана «Тайна Коко», ее также наградили «Оскаром» за песню Remember me.

Лучшими актерами года признаны Гэри Олдман, который перевоплотился в британского политика Уинстона Черчилля в исторической драме «Темный час», и Фрэнсис Макдорманд за роль в мелодраме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лучшим актером второго плана стал её партнер по фильму Сэм Рокуэлл. За лучшую женскую роль второго плана «Оскар» получила Эллисон Дженни, сыгравшая в картине «Я, Тоня». Все победившие актеры изначально считались фаворитами церемонии, ранее они были награждены за эти роли «Золотыми Глобусами» и премиями BAFTA.

За лучший адаптированный сценарий приз вручили Джеймсу Айвори за «Зови меня своим именем», статуэтка за оригинальный сценарий досталась Джордану Пилу, режиссеру фильма «Прочь». За лучшую операторскую работу «Оскар» получил 14-кратный номинант на премию Роджер Дикинс, работавший над «Бегущим по лезвию 2049» (фильму также вручили статуэтку за лучшие визуальные эффекты). Три награды в технических номинациях получил «Дюнкерк». Приз в категории «Лучшие костюмы» вручили фильму о дизайнере «Призрачная нить».

Главная надежда россиян — лента режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» осталась без награды.

В отличие от прошлой церемонии вручения «Оскара», которая запомнилась путаницей с конвертами, из-за которой со сцены сначала назвали не тот фильм, который в действительности победил, в этот раз все прошло без заминок. Однако на церемонии много говорили о правах и успехах женщин, а также о необходимости показа на экране людей с разным цветом кожи. В зале не было некоторых почётных «оскароносцев», в частности, одного из самых частых победителей церемонии продюсера Харви Вайнштена и актера Кевина Спейси, замешанных в секс-скандалах.