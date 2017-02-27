Из-за ошибки ведущего победителя в главной номинации называли два раза



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В Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств. Как и ожидалось, больше всех “Оскаров” собрал мюзикл "Ла-Ла Ленд", однако ?в самой престижной номинации фильм, хоть и не без курьеза, уступил статуэтку драме "Лунный свет".

"Ла-Ла Ленд" бьет рекорды

Мюзикл “Ла-Ла Ленд”, был выдвинут в 14 номинациях, подтвердив рекорд премии по этому показателю, установленный в 1951 году картиной “Всё о Еве” и повторившим его в 1998 году “Титаником”, однако получить самую важную кинопремию картине удалось лишь в 6 номинациях.

Так, Демьен Шазелл был удостоен награды за лучшую режиссуру, Эмма Стоун была признана лучшей актрисой первого плана. Также “Ла-Ла Ленд” получил “Оскары” за операторскую работу, за работу художника-постановщика и за саундтрек City Of Stars.

Вторая попытка для "Лунного света"

Мюзикл был очень близок к 7-ой статуэтке в самой важной номинации - "Лучший фильм". Мало того, ведущий церемонии Джимми Киммел даже назвал фильм победителем в данной категории, однако затем выяснилось, что произошло недоразумение - за кулисами перепутали конверты.

В действительности же лучшим фильмом года академики признали "Лунный свет" Барри Дженкинса. Кроме этого, драма получила еще два "Оскара" - за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.

В отличие от "Ла-Ла Ленда", завоевавшего к настоящему моменту множество престижных кинонаград, в том числе "Золотой глобус" и "Золотую маску", картина "Лунный свет" может похвастаться лишь премией "Независимый дух". Драма рассказывает о молодом человеке по имени Чирон. Лента разделена на три главы, каждая из которых посвящена отдельному эпизоду из его жизни.

Действие разворачивается в 80-е, в Майями, когда президент Рейган проводил масштабную кампанию по борьбе с наркотиками. В основу сценария положена пьеса Терелла Элвина МакКрэни "В лунном свете чёрные парни кажутся грустными". В России картина вышла в прокат 16 февраля.

В номинации лучший актер победил Кейси Эффлек за работу в картине "Манчестер у моря". Золотую статуэтку в номинации лучшая актриса получила Эмма Стоун, сыгравшая Мию в мьюзикле "Ла-Ла Ленд". Лучшими исполнителями ролей второго плана признана Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона "Ограды". Фильм "Отряд самоубийц" был удостоен премии в категории "Лучшие грим и прически". Лента "Фантастические твари и где они обитают" завоевала "Оскара" за лучший костюм. В общей сложности награды вручены в 24 номинациях.