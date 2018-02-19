К четырём победам в номинациях «Золотого глобуса» картина прибавила ещё 5 наград Британской академии кино и телеискусства

Фильм режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» cтал лучшим по версии Британской академией кино и телеискусства (BAFTA). Драма одержала победу сразу в пяти категориях из девяти, сообщает ТАСС.

Картина рассказывает о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что служители закона не пытаются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы. Женщина на последние деньги арендует три рекламных щита и надписями на них бросает вызов шерифу (Вуди Харрельсон), а по сути – практически всему городу.

Картина также победила в номинациях: «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «Лучший британский фильм». Напомним, в январе фильм завоевал 4 премии «Золотого глобуса». Лучшая драма по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы также получила награду за лучший сценарий, за роль второго плана и в категории «Лучшая актриса в драматическом фильме».

«Наш фильм многообещающий и грозный. Как мы видели, зачастую гнев является единственным способом заставить людей слушать и меняться. Поэтому мы очень рады, что получили признание», – сообщил на церемонии вручения награды режиссер ленты Мартин Макдонах.

Лучшим актером BAFTA признали Гэри Олдмана за роль британского премьера Уинстона Черчилля в драме «Темные времена» режиссера Джо Райта. А лучшим режиссером назвали Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», претендовавший на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды.