Проект кросс-медийного измерения телеконтента прошел международный аудит и получил рекомендации по развитию





Исследовательская компания Mediascope представила результаты аудита своего проекта Big TV Рейтинг, который измеряет совокупную аудиторию телеконтента на ТВ и в онлайне. Независимую экспертизу провела французская исследовательская ассоциация CESP совместно с английской компанией RSMB с октября по декабрь 2017 года. Аудиторы выявили соответствие проекта Big TV Рейтинг международным стандартам и готовность к поставкам его данных на медиарекламный рынок.

Эксперты рекомендовали Mediascope добавить в Big TV Рейтинг данные просмотра ТВ-контента с мобильных устройств, использовать новую для российского рынка технологию Router Meter, дополнить панельные данные Big Data, гармонизировать интернет и телевизионные исследования (генеральная совокупность, структура выборки и т.п.).

Поставки тестовых данных по мобильным устройствам в рамках Big TV Рейтинга начнутся в 2018 году. Сейчас проект включает данные по онлайн-смотрению телеконтента только на десктопных компьютерах.

«Не так давно мы запустили измерения не только десктопного, но и мобильного интернета. Безусловно, рекрут мобильной панели идет довольно тяжело, особенно эксклюзивных мобильных пользователей, чью репрезентацию мы поставили себе в качестве цели. Эксклюзивные мобильные пользователи еще требуют добора в рамках панели, и мы делаем это постоянно на протяжении всего года и вложим значимые усилия в это в начале следующего года», – уточнила директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова.

Напомним, Big TV Рейтинг был запущен Mediascope по заказу Национального рекламного альянса, который продает рекламу на большинстве российских телеканалов, в 2016 году на базе проектов TV Index и WEB-Indeх. Сейчас Mediascope ежедневно предоставляет данные о совокупной аудитории ТВ-контента в телеэфире и онлайне (десктопные компьютеры) и размещенной в нем рекламы.

Реклама по BigTV Рейтингу продается уже на четырех российских телеканалах – ТНТ, «Пятнице!», «Матч ТВ» и «ТВ-3». Как устроены продажи рекламы в рамках этого проекта и что они дают телеканалам и рекламодателям, ранее рассказал Sostav.ru заместитель генерального директора НСК Александр Лигер.