Реклама по BigTV Рейтингу продается уже на четырех российских телеканалах – ТНТ, «Пятнице!», «Матч ТВ» и «ТВ-3»

Осенью 2017 года мегапродавец телерекламы Национальный рекламный альянс начал продажи рекламы по BigTV Rating, который позволил рекламодателям вести кампании в привязке к ТВ-контенту в разных средах. К настоящему моменту реклама таким образом продается на каналах ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ» и «ТВ-3».

Проект Big TV Рейтинг, запущенный Mediascope и компанией НСК по заказу НРА, измеряет кросс-медийное потребление телевизионного контента на ТВ и в интернете. Сегодня в рамках итогового заседания группы пользователей данных Mediascope представит результаты аудита проекта, проведенного французской исследовательской компанией CESP совместно с английской компанией RSMB.

В интервью Sostav.ru заместитель генерального директора НСК Александр Лигер рассказал, что дает рекламодателям и телеканалам Big TV Rating и как проект изменит российский медиарекламный рынок.

Как устроены продажи рекламы по BigTV Рейтингу? Как работает этот продукт?



Продукт максимально простой. Как вы покупали рекламу, например, в сериале «Ольга», так и покупаете ее дальше. Если до этого реклама в качественном контенте телеканала размещалась только в эфирном, спутниковом и кабельном ТВ, то теперь она выходит и в интернете, то есть везде, независимо от среды распространения.



Мы включили четвертый канал дистрибуции, потому что все больше и больше людей его используют и переходят на так называемое нелинейное смотрение. Отложенный просмотр позволяет более эффективно управлять своим временем, смотреть контент где угодно и выйти за условные 8 часов телесмотрения дома, как это было раньше.



Когда мы говорим про видео- и телевизионную рекламу, то они решают задачу верхней части воронки продаж – построение бренда, повышение лояльности, узнаваемости и т.д. KPI этой задачи – охват плюс максимально качественное эмоциональное взаимодействие, которое достигается рекламным роликом в хорошем видеоконтенте.

Здесь важен и сам контент, и привязка к нему, поэтому контентные продажи становятся трендом. Понимая задачу рекламодателей, мы обеспечиваем охват, добавляя зрителей телевизионного контента в интернете. В интернете самый распространенный способ просмотра – Catch Up, поэтому в рамках BigTV Рейтинга- в течение семи дней телевизионный контент выходит с федеральной рекламой, которая была в эфире.

Почему временной интервал именно неделя?



Достаточно значимый объем смотрения будничных ТВ-линеек приходится на выходные. Чтобы максимально охватить аудиторию контентом, мы используем промежуток 7 дней. Так у программы становится больше именно телевизионный рейтинг, а раньше такая реклама продавалась по интернет-модели с привязкой к аудитории, а не к контенту.



Правда, это касается только больших телеформатов. Когда в диджитале идут нарезки, например, шоу Comedy Club, то понятно, что федеральный рекламный блок туда не поставишь. Поэтому в таком контенте интернет-модель будет работать и дальше.



А как же YouTube, где тоже есть телевизионный контент? Там и дальше будет работать интернет-модель?

Есть телеканалы, которые исторически дистрибутируются на YouTube. На сегодняшний момент мы понимаем, что с YouTube наша технология не работает. Это не значит, что не будет работать никогда. Возможно, Mediascope удастся сертифицировать Heartbeat на YouTube, и тогда это можно будет сделать. Сейчас BigTV Рейтинг больше подходит тем телеканалам, у которых исторически дистрибуция на собственных плеерах.

YouTube самостоятельно монетизирует телеконтент на своей площадке. Но эта монетизация не сопоставима с той, которую действительно могут получить телеканалы. Я вижу три пути: либо мы имплементируем нашу технологию на YouTube, либо каналы с YouTube вернутся на собственные площадки и плееры, либо роль YouTube как дистрибутора ТВ-контента возьмут на себя наши площадки – Яндекс, Вконтакте, Mail.ru, которые сейчас активно развивают эту историю.



В рамках BigTV Рейтинга реклама, размещенная в интернет-контенте телеканалов, продается по телевизионным ценам. Почему? Ведь видеореклама в Рунете дешевле, чем телевизионная.



Вопрос, что с чем сравнивать. Видеореклама в интернете стоит по-разному, в зависимости от контента. Если покупать видеорекламу в UGC на YouTube, то, наверное, она дешевле телевизионной. В профессиональном контенте она стоит дороже. Мы продаем рекламу в контенте ТНТ и измеряем ее аудиторию в процентах от населения страны – в GRP, вне зависимости от способа дистрибуции контента ТНТ, поэтому он продается по единой цене.



Контент – штука дорогая. Нужно сделать его самим, спродюсировать, купить или заказать, а дальше обеспечить дистрибуцию на большую аудиторию и максимально вернуть деньги для того, чтобы производить новый контент.

Возврат инвестиций в той модели, которая была ранее, недостаточен для развития бизнеса. Поэтому нужна была модель, которая обеспечивала бы в интернете такую же монетизацию, как в классической эфирной модели, чтобы каналы не боялись потерять аудиторию в эфире и кабеле из-за привязки ко времени.

Какой сейчас спрос у телеканалов и рекламодателей на этот новый продукт?



Переходят от осторожного интереса к стабильному. Я считаю, что BigTV Рейтинг – это неизбежный путь для телеканалов, потому что не идти за аудиторией в диджитал они не могут. Это важный шаг для ТВ, который будет драйвером его развития на ближайшие 3-5 лет. Мы делаем прозрачный, понятный, универсальный продукт в интересах, конечно, российского телевидения. Все каналы эту технологию пробуют, изучают, пока не открывая миру свои данные.

С точки зрения стоимости за тысячу контактов, на сегодняшний момент для рекламодателей размещение по BigTV Рейтингу дешевле, чем покупать тот же контент в интернете отдельно. При этом рекламодатель гарантированно получает новых людей, потому что одну и ту же серию той же «Ольги» вряд ли смотрят одни и те же несколько раз. Это Incremental Reach, который так любят рекламодатели. В рамках данного продукта кампании обеспечен максимальный охват, тем самые 70-80%, которые необходимы рекламодателю.

И по-прежнему можно использовать любые оптимизационные софты агентств, программатики, эффективно управлять кампанией во всех средах.



И еще один важный факт – это классические телевизионные измерения. Здесь нет роботов, фрода, накруток и т.д.



Получается, реклама, которая размещается по BigTV Рейтингу, не блокируется «эдблокерами»?



Да, в этой технологии не работают блокировщики рекламы, потому что реклама интегрирована в контент, и в момент показа не происходит запроса на сервер. Без BigTV Рейтинга мы теряли большую часть аудитории, у которой установлен «эдблок», а здесь – нет.



На сколько запуск продаж рекламы по BigTV Рейтингу позволит увеличить долю ТВ на рекламном рынке и в каком объеме будет «отъедать» бюджеты у онлайн-видеорекламы?



Запуск BigTV Рейтинга увеличит долю бюджетов на видеорекламу в целом.



Когда зритель включает устройство посмотреть фильм он говорит: «включил телевизор» или «включил интернет». Для зрителей уже давно все равно как смотреть, главное, что смотреть и как удобнее. Идя вслед за аудиторией нам все равно где, мы продаем рекламу в эфире или в интернете – как средах доставки. Видеореклама уникальный рекламный продукт, живущий в разных средах. Нет какого-то отдельного рынка видеорекламы. Нет бюджета на онлайн-видеорекламу – есть бюджет для решения задачи, например, под названием охват. И мы ее решаем.



Но далеко не весь инвентарь видео уйдет в BigTV Рейтинг, потому что есть огромное количество не телевизионного инвентаря, а того же UGC, полупрофессионального контента. Это другой инвентарь, и он тоже будет развиваться, а общее смотрение видео будет расти.



