Новый мессенджер Mail.Ru Group зафиксировал более 30 тысяч новых каналов за последние два дня

Компания Mail.Ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam после того, как Telegram оказался под угрозой блокировки на территории России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.

«За два года существования проекта наша аудитория и ее активность в мессенджере показывала постоянный рост, но в последние дни мы видим бурный всплеск активности. Особенно это заметно среди авторов и читателей каналов. За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а буквально за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов в TamTam. За последние сутки в TamTam есть и прирост регистраций — их количество в России выросло в два раза», — говорится в сообщении компании.

Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam в мае 2017 года. В мессенджере представлены все ключевые возможности: в нём можно общаться с друзьями, отправляя им текстовые сообщения, фотографии, записывать видео или аудио, пользоваться всевозможными эмоджи, гифками и «живыми» стикерами, а также загружать прямые трансляции или подписываться на тематические блоги и каналы. Также можно завести собственный канал, и, несмотря на относительно небольшой возраст сервиса, это уже сделали многие журналисты, крупные СМИ, ученые и деятели культуры.

Напомним, Роскомнадзор подал судебный иск с требованием об ограничении доступа на территории РФ к Telegram, после того как руководство мессенджера отказалось раскрыть ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Ранее Верховный суд России отказал Telegram в иске к ФСБ, в котором мессенджер оспаривал приказ спецслужбы 2016 года о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. В этот же день Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтоб предоставить ФСБ ключи, однако это не было сделано.