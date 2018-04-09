Компания Mail.Ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam после того, как Telegram оказался под угрозой блокировки на территории России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
«За два года существования проекта наша аудитория и ее активность в мессенджере показывала постоянный рост, но в последние дни мы видим бурный всплеск активности. Особенно это заметно среди авторов и читателей каналов. За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а буквально за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов в TamTam. За последние сутки в TamTam есть и прирост регистраций — их количество в России выросло в два раза», — говорится в сообщении компании.
Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam в мае 2017 года. В мессенджере представлены все ключевые возможности: в нём можно общаться с друзьями, отправляя им текстовые сообщения, фотографии, записывать видео или аудио, пользоваться всевозможными эмоджи, гифками и «живыми» стикерами, а также загружать прямые трансляции или подписываться на тематические блоги и каналы. Также можно завести собственный канал, и, несмотря на относительно небольшой возраст сервиса, это уже сделали многие журналисты, крупные СМИ, ученые и деятели культуры.
Напомним, Роскомнадзор подал судебный иск с требованием об ограничении доступа на территории РФ к Telegram, после того как руководство мессенджера отказалось раскрыть ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
Ранее Верховный суд России отказал Telegram в иске к ФСБ, в котором мессенджер оспаривал приказ спецслужбы 2016 года о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. В этот же день Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтоб предоставить ФСБ ключи, однако это не было сделано.