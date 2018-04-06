Роскомнадзор добивается блокировки мессенджера в суде

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользователям Telegram в случае блокировки мессенджера переходить на ICQ (проект Mail.ru Group 1996 года), сообщает «Интерфакс».

"Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя", — сказал он. Роскомнадзор обратился в московский суд с исковым заявлением об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram.

«Подано исковое заявление в с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что это связано с выявлением ФСБ неисполнения мессенджером обязанностей организатора распространения информации, прописанных в Федеральном законе. Истекли пятнадцать дней, которые Роскомнадзор отвел администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что это «технически невозможно», однако в Роскомнадзоре отметили, что не получали официального ответа от компании.

Клименко считает, что судебное решение о блокировке Telegram приведет к краху мессенджера в стране, так как «если суд вынесет решение о блокировке Telegram, то в этот же момент все чиновники мгновенно перестанут им пользоваться. Это огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису». По его подсчётам, доступ к мессенджеру РФ могут потерять 80−90% пользователей рунета.

Мессенджер уже не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные.