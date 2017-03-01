Питерским властям снова приказали устранить нарушения



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Дело о туристическом логотипе Санкт-Петербурга завершилось. Действия Комитета по развитию туризма признали нарушающими ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции, сообщила пресс-служба питерского УФАС. Резолютивная часть уже готова, в течение десяти дней антимонопольное ведомство опубликует решение и предписание в полном объеме. Там будет прописан порядок действий по устранению нарушения.

Напомним, комитет заключил договор со Студией Артемия Лебедева без проведения открытых торгов. Выяснилось, что на момент подписания контракта компания уже выполнила работы. Это поставило Студию в приоритетное положение по отношению к конкурентам, которые оказывают аналогичные услуги.

История начала развиваться через полтора года после презентации логотипа. На действия петербургских властей пожаловалась маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры».

Студия Лебедева разработала серию туристических логотипов города, шрифт, оформление рекламных плакатов и другой имиджевой продукции. За право использования логотипа комитет заплатил один рубль. Работа была принята заказчиком в полном объеме и без замечаний. Поскольку контракт был подписан в условиях конфиденциальнос ти, другие дизайн-студии были лишены возможности продвигать свои услуги. УФАС изучило процедуру заключения договора, а также его форму, и признало их не соответствующими требованиям закона №44-ФЗ.

Хотя УФАС потребовало расторгнуть договор, комитет отказался выполнять требования регулятора. Там утверждали, что на момент заключения контракта комитет действовал не как орган государственной власти Петербурга, а как хозяйствующий субъект. Тогда антимонопольщики пригрозили возбуждением дела.

Сам дизайнер советовал чиновникам опротестовать требование ФАС и «придумать, как сделать так, чтобы больше на логотип никто не крошил батон».