Джефф Джонс покинул компанию через полгода после назначения

Президент интернет-сервиса заказа такси Uber Джефф Джонс принял решение уйти в отставку через шесть месяцев после назначения. По информации источников портала Recode, его уход связан со скандалами, которые преследуют компанию последние месяцы.

Официальные причины ухода Джеффа Джонса, который в августе перешел из Target в Uber, не называются. Однако источники издания утверждают, что отставка президента сервиса связана, в первую очередь, со скандалами, участниками которых становилась, как сама компания, так и ее основатель Трэвис Каланик.

Так, недавно СМИ обошла история бывшей сотрудницы Uber Сьюзан Фаулер, которая рассказала о невыносимых условиях работы в компании Каланика. В частности, женщина обвинила свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех якобы имевших место инцидентов.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber: в Сеть попала видеозапись, на которой видно, как он вступил в перепалку с водителем, который пожаловался руководителю на плохие условия работы. Позже глава Uber опубликовал сообщение, в котором извинился перед оскорбленным сотрудником.

На фоне скандалов в начале марта Трэвис Каланик объявил о поиске кандидатов на пост главного операционного директора. Именно этот человек, как сообщил глава Uber, будет оказывать ему помощь в управлении компанией. Каланик признался, что не справляется с ролью лидера, поэтому ему необходима помощь со стороны.