Бывшая сотрудница рассказала о невыносимых условиях работы в компании

Не успели пользователи удалить приложение Uber со своих смартфонов и поставить хэштег #DeleteUber, как сервис для вызова такси снова оказался в центре скандала. СМИ обошла история бывшей сотрудницы Uber Сьюзан Фаулер (Susan Fowler), которая рассказала о работе в компании и причинах своего ухода.

«Странная и немного шокирующая история» изложена в блоге Фаулер. Девушка устроилась в Uber осенью 2015 года и присоединилась к команде, которая обеспечивала надежность информационных систем (SRE). Странности начались в первый же день работы: в корпоративном чате она получила сообщения с недвусмысленными намеками. Начальник написал ей, что находится в свободных отношениях и ищет сексуальную партнершу.

Фаулер посчитала такое предложение неуместным, сделала скриншоты переписки и направила их в отдел кадров. Она ожидала, что эйчары разберутся в ситуации, но все вышло по-другому. Руководство и сотрудники HR-отдела признали, что имеют дело с сексуальными домогательствами , но решили ограничиться предупреждением и строгим выговором, поскольку более жесткое наказание разрушило бы карьеру мужчины. Топ-менеджер, с которым беседовала Фаулер, указал на ценность сотрудника и отличные отзывы о нем, а также предположил, что у коллеги не было злого умысла.

Девушке пришлось выбирать: сменить команду и больше не пересекаться с обидчиком, либо остаться и ожидать от него низкой оценки деятельности. В последнем случае, заявило начальство, что-либо сделать будет невозможно. Автор перешла в недавно созданную команду, с большей автономией и интересными задачами. Одновременно она знакомилась с коллегами, и многие рассказывали, что пережили то же самое. Оказалось, что мужчина не впервые пристает к женщинам, подобные истории случались и до прихода Фаулер в Uber. И каждый раз кадровики и начальство лгали подчиненным.

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Все это происходило на фоне подковерной борьбы в стиле «Игры престолов». Как утверждает Фаулер, каждый топ-менеджер старался «подсидеть» своего непосредственног о начальника, чтобы заполучить его место. Никто особенно не скрывался, даже наоборот — об интригах могли спокойно рассказать на совещании. На одном из таких совещаний директор хвастался перед своей командой, что скрыл важную информацию от одного из руководителей, чтобы втереться в доверие к другому. С улыбкой он сказал, что тактика сработала.

Последствия были печальными: проекты постоянно закрывались, цели и ключевые результаты менялись по нескольку раз в квартал. Все боялись, что их команду распустят, проведут очередную реорганизацию, дадут задание с невыполнимым дедлайном. В компании царил полный хаос, пишет Фаулер.

Она завершила свои проекты и попросила перевода, но его неожиданно отменили. Начальство сообщило, что Фаулер скрыла проблемы с производительнос тью. Какие именно, не уточнялось. Не помогли и веские аргументы — что у нее высокие оценки и ни одной жалобы, что выполнены все планы и соблюдены все сроки, что ее уже готовы принять в другую команду.

Фаулер дождалась нового подтверждения квалификации и опять попросила перевода. Хотя у нее были высокие оценки без единой жалобы, руководство неожиданно пересмотрело рейтинг и запретило трансфер. Наверху заявили, что для повышения нет никаких предпосылок, и попросили не беспокоиться о негативной оценке. Из подслушанных разговоров стало ясно, что начальник специально держит ее в команде. Тем самым он выглядит более привлекательно на фоне других менеджеров, которые теряют сотрудниц.

Когда Фаулер пришла в Uber, в подразделении работало 25% женщин. Когда она задумалась о переводе, доля женщин сократилась до 6%, а в ее последний рабочий день — до 3%. Кто не мог перевестись, покидал компанию или планировал уволиться. Основными причинами были хаос и сексизм. На все замечания директор отвечал, что женщинам необходимо быть более активными и совершенствовать ся в профессии.

Доходило до смешного: всем инженерам из команды SRE, пообещали купить кожаные куртки. Однако подарки получили только мужчины, потому что их было больше ста, и продавец сделал скидку на мужские вещи. Дисконт на шесть женских курток не предоставили, поэтому заказывать их не стали. Директор не смутился и сказал, что это и есть равенство.

Когда начальству надоели многочисленные жалобы, Фаулер вызвали на ковер. Менеджер предупредил ее, что она ходит по тонкому льду, а в Калифорнии работодатель имеет право уволить сотрудника по своему усмотрению и без объяснения причин. Девушке пригрозили увольнением после поступления еще одной жалобы. Менее чем через неделю она получила предложение работать в другой компании. В январе Фаулер устроилась в процессинговую компанию Stripe, которая развивает одноименный сервис электронных платежей.

Когда история стала достоянием общественности, гендиректор Uber Трэвис Каланик пообещал провести внутреннее расследование и уволить нарушителей. Разобраться в ситуации поручили главе отдела по работе с персоналом Лиане Хорнси.