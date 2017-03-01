В ответ на претензии сотрудника на условия работы руководитель сервиса не смог сдержать резких слов



uber.com

Глава Uber Трэвис Каланик принес публичные извинения за неуважительное отношение к водителю собственного сервиса. В Сеть попало видео, на котором сотрудник пожаловался руководителю на плохие условия работы, но в ответ получил оскорбления.

На видео, которое за один день набрало более 410 тысяч просмотров, Трэвис Каланик совершает поездку в такси в компании двух девушек и ведет с ними непринужденный разговор. Прибыв к месту назначения, Фаци Камел, находящийся за рулем UberBlack, высказал свое недовольство руководителю компании.

В частности, водитель заявил, что Uber поднимает стандарты обслуживания, но при этом понижает цены. Кроме того, он обвинил главу сервиса в потере 100 тысяч долларов. В ответ на это Каланик заявил: “Знаешь, что? Некоторые люди не любят брать на себя ответственность за свои поступки. Они винят всех вокруг за всё, что происходит с ними. Удачи!”. После этого глава Uber вышел из машины и хлопнул дверью.

Позже, видимо переосмыслив свои слова, Трэвис Каланик принес извинения перед оскорбленным водителем. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Uber.

“Я хочу извиниться перед Фаузи, командой Uber, а также сообществом водителей и пассажиров”, — написал Каланик. Глава компании подчеркнул, что “cказать, что ему стыдно, значит, ничего не сказать”.