Основатель сервиса признался, что не справляется с обязанностями на фоне скандалов



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Uber начала поиск кандидатов на пост главного операционного директора. Именно этот человек будет оказывать помощь в управлении компанией ее действующему главе и сооснователю Трэвису Каланику, в последние месяцы столкнувшемуся с чередой громких скандалов, сообщает Recode.

“Мы активно начинаем искать кандидата на должность главного операционного директора: это человек, который был бы моим партнером и с которым бы мы вместе начали писать новую главу нашего путешествия”, - заявил Трэвис Каланик. Глава Uber также признал, что ему необходимо измениться как лидеру, но для этого потребуется помощь со стороны.

В последнее время Uber и его глава регулярно оказываются в центре различных скандалов. Так, буквально недавно СМИ обошла история бывшей сотрудницы Uber Сьюзан Фаулер, которая рассказала о невыносимых условиях работы в компании Каланика. В частности, женщина обвинила свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех якобы имевших место инцидентов.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber: в Сеть попала видеозапись, на которой видно, как он вступил в перепалку с водителем, который пожаловался руководителю на плохие условия работы. Позже глава Uber опубликовал сообщение, в котором извинился перед оскорбленным сотрудником.