Сервис предложил рекламодателем новый способ интеграции своих кампаний в видео



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Twitter предложил рекламодателям новый способ интегрирования своих кампаний в видео через пользовательские ролики в трансляциях Periscope. Сервис анонсировал Custom Hearts — брендированные “лайки” .

С помощью Custom Hearts “лайки” могут быть адаптированы к кампании бренда. Тестирование новой функция первой провела NBC Universal во время трансляции премьеры фильма “Форсаж 8”. Внизу экрана в качестве “лайков” появлялись символы “F8”.

В конце марта в Сети появилась информация о том, что Twitter изучает возможность запуска премиум-версии сервиса, рассчитанной на профессионалов. При этом представители Twitter заявили, что еще не начали разработку премиум-версии, а пока только оценивают насколько она будет востребована пользователями.

Чуть позже стало известно, что Twitter запустил Twitter Lite - обновленную версию mobile.twitter.com, которая быстро грузится и позволяет сэкономить до 70% трафика за счет отключения изображений и видеоконтента.