Twitter Lite можно пользоваться при низкой скорости, дороговизне интернета и нехватке памяти



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Количество смарфтонов достигло 3,8 млрд к концу 2016 года, однако 45% соединений происходит в медленных сетях 2G. Чтобы низкая скорость или дороговизна мобильного интернета не портила жизнь пользователям, Twitter запустил Twitter Lite. Он представляет собой обновленную версию mobile.twitter.com, быстро грузится и позволяет сэкономить до 70% трафика за счет отключения изображений и видеоконтента.

Хотя Twitter Lite доступен в любом мобильном браузере, некоторыми функциями он напоминает приложение. Например, его иконку можно добавить на главный экран и там же видеть push-уведомления. Кроме того, загруженный контент можно просматривать в оффлайн-режиме.

Аудиторией Twitter Lite компания видит пользователей Азиатско-Тихоокеанского региона, жителей Латинской Америки и Африки. В Индии партнером сервиса стал оператор Vodafone с более чем 200 млн абонентов. Он будет продвигать Twitter Lite как удобный способ следить за спортивными событиями, в частности за премьер-лигой по крикету.