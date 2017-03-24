Премиум-версия сервиса микроблогов будет рассчитана на журналистов и маркетологов



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Twitter изучает возможность запуска премиум-версии, рассчитанной на профессионалов, пишет The Verge со ссылкой на собственные источники.

Журналист The Huffington Post Эндрю Тавани опубликовал фото возможного нового дизайна Tweetdeck, а также представил текст заявления компании, в котором говорится, что новая версия приложения рассчитана на "маркетологов, журналистов и профессионалов из других областей".

При этом в самой Twitter утверждают, что еще не начали разработку премиум-версии, а пока только оценивают насколько она будет востребована пользователями. "Мы регулярно проводим исследования аудитория для сбора отзывов о работе Twitter и для лучшего информирования о наших инвестиционных решениях. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов, как сделать Tweetdeck еще более ценным для профессионалов", - отметила пресс-секретарь компании Бриэль Виллабланка.