Так японская корпорация рассчитывает добиться повышения уровня производительности каждой из компаний



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Японская корпорация Toshiba в рамках реструктуризации выведет четыре компании из своего бизнеса, которые в дальнейшем станут ее стопроцентными дочерними компаниями, говорится в официальном заявлении производителя электроники.

В документе отмечается, что к 1 июля из состава Toshiba выйдут Infrastructure System & Solutions Company, Storage & Electronic Devices Solutions Company и Industrial ICT Solutions Company, а к 1 октября - Energy Systems & Solutions Company. За счет таких изменений корпорация рассчитывает добиться повышения уровня производительности каждой из компаний.

Японская корпорация запустила механизм реструктуризации бизнеса после банкротства американской “дочки” Westinghouse Electric. По данным финансового отчета корпорации чистый убыток Toshiba за три квартала 2016 финансового года составил 552,4 млрд иен, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом почти на 15%.

На фоне убытков Toshiba начала продавать ключевые подразделения, в том числе по производству накопителей памяти и телевизоров.

Стоит отметить, что помимо банкротства Westinghouse Electric, корпорацию преследуют отголоски скандала с финансовой отчетностью, который разразился в 2015 году. Как выяснилось, на протяжении нескольких лет Toshiba завышала финансовые показатели. В общей сложности показатели были завышены на $1,2 млрд. Генеральный директор и президент Toshiba Хисао Танака и ряд других топ- менеджеров после скандала ушли в отставку.