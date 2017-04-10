Компания готова расстаться с убыточным бизнесом



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Toshiba Corp. задумалась о продаже убыточного бизнеса по производству телевизоров в Японии. Таким образом компания пытается улучшить свое финансовое положение. Покупателем подразделения может стать инвестор из Турции или Китая, сообщает The Japan Times со ссылкой на собственные источники.

Ранее корпорация свернула производство телевизоров за пределами Японии, теперь она готова отказаться и от домашнего рынка. Ежегодно Toshiba выпускает 600 тысяч устройств под брендом Regza. Телевизоры для японских потребителей производит завод в префектуре Аомори (остров Хонсю). Компания планирует убедить потенциальных покупателей в необходимости сохранить предприятие и работников. Не исключено, что им предложат использовать бренд Toshiba по лицензии, как это делают некоторые зарубежные партнеры.

Продажа телевизионного бизнеса является частью масштабной реструктуризации. Корпорации необходимо покрыть огромные убытки, связанные с банкротством американской «дочки» Westinghouse Electric. Один из мировых лидеров в атомной энергетике на конец 2016 года имел обязательства на 9,8 млрд долларов.

Ранее руководство Toshiba заявило, что чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года может составить 1,01 трлн иен (9,13 млрд долларов). В январе компания сообщила о намерении продать бизнес по производству микрочипов и накопителей памяти.