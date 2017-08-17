Поправки предлагают ограничить в них иностранное участие на уровне 20%



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Законопроект Минкомсвязи об инфраструктуре рунета ужесточился в новой редакции. Поправки предлагают ограничить иностранное участие в точках обмена трафиком на уровне 20%, а также распространяют на них требования «закона Яровой», сообщает «Коммерсант».

Поправки к закону «О связи» описывают основные элементы российского национального сегмента сети интернет, то есть доменные зоны .ru и .рф, системы точек обмена трафиком IX, Internet Exchange, инфраструктура автономных систем интернета, а также Государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования рунета ГИС «Интернет».

«Операторы связи при осуществлении деятельности по оказанию услуг по пропуску трафика обязаны подключать используемые ими сети связи к точкам обмена трафиком на территории Российской Федерации, которые включены в реестр в составе Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети Интернет», — указано в проекте поправок. Министерство считает, что это является одной из мер обеспечения целостности и безопасности национального сегмента интернета.

Нормы обязывают операторов связи с 1 июля 2018 года хранить информацию о фактах приема и передачи данных три года, а интернет-компании — не менее года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, операторы и интернет-компании должны будут хранить до шести месяцев.

По словам члена рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Олега Демидова, таким образом IX «обрекаются на дублирование функций операторов». Между тем только операторам связи реализация требований «закона Яровой» до 2019 года обойдется, по оценкам РСПП, в 17 трлн руб.

Поправки запрещают иностранцам владеть более 20% в юрлице, которому принадлежит IX. Такое условие уже действует для российских аудиовизуальных сервисов, телеизмерителей и СМИ. Эксперты отмечают, что таким образом становится непонятна связь с заявленными в законопроекте задачами обеспечения «целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования» рунета.

Представитель британской IXcellerate говорит, что им известна идея об ограничении иностранного капитала в российских IX. «В компании отслеживают ситуацию и обсуждают различные сценарии развития этого бизнес-направления»,— сообщил источник, близкий к IXсellerate.

Операторы связи, как и раньше, недовольны положениями проекта. Без ГИС интернет в России живет, и ничего критичного из-за отсутствия не происходит, а на ее создание понадобятся бюджетные деньги, отмечают представители операторов.

Напомним, что в июле прошлого года Владимир Путин подписал антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Так называемый "Пакет Яровой" представляет собой комплекс антитеррористических мер, в числе которых есть изменения о хранении личной информации граждан. Затраты на реализацию закона оценивались от 3 до 500 млрд рублей.