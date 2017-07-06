Издание ожидает масштабное сокращение сотрудников, свой пост покинет главред Михаил Фишман



Facebook.com/MoscowTimes

Англоязычная газета The Moscow Times сообщила, что закрывает печатную версию издания, а главный редактор Михаил Фишман покидает свой пост.

Последний бумажный номер газеты выйдет 6 июля. Вместе с закрытием печатной версии будет проведено масштабное сокращение сотрудников. Главный редактор The Moscow Times Михаил Фишман также покинет издание. Он сообщил, что новый владелец собирается развивать проект со своей командой.

В июне 2017 года было объявлено, что Дерк Сауэр станет соучредителем The Moscow Times. Вместе с представителем Демьяна Кудрявцева он собирался создавать некоммерческую организацию в Европе, которой будут переданы права на выпуск газеты.

Напомним, что многие российские и зарубежные газеты и журналы уже отказались от печатных версий. Так «Афиша», «Новые Известия», «The New Times» уже переориентировались на электронные версии изданий. Не так давно The Wall Street Journal заявила, что также перестанет печатать газеты в Европе.