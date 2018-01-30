Церемонию открытия покажет «Матч ТВ», закрытие Игр – «Первый канал»

Крупные федеральные каналы договорились о распределении показа основных событий Олимпиады в Пхёнчхане. Телеканал «Россия 1» отказался от трансляции открытия, церемонию будет показывать «Матч ТВ». Закрытие Игр покажет в своем эфире «Первый канал», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Из-за отказа ВГТРК от трансляции открытия Олимпиады, согласно существующему порядку, её покажет «Матч ТВ», рассказал источник РБК на телевизионном рынке. Он пояснил, что если ВГТРК отказался от трансляции церемонии открытия, а «Первый канал» покажет церемонию закрытия, то старт Олимпиады должны показать на «Матч ТВ». Источник РБК на «Первом канале» подтвердил существование такой очередности.

О том, что «Матч ТВ» покажет церемонию открытия Игр, сообщила также генпродюссер канала Тина Канделаки. Как пояснил источник РБК на телевизионном рынке, не показать одну из церемоний нельзя, так как у «Телеспорта» (владелец прав на трансляцию в России Олимпиады в Южной Корее) по контракту с МОК есть обязательства по трансляции обеих церемоний. Российские телеканалы приобретают права на трансляцию Игр не напрямую у МОК, а через посредника, которым и является компания «Телеспорт».

Кроме того, телеканалы покажут соревнования, в первую очередь, с участием российских атлетов. Однако в эфире будут и соревнования, где спортсменов из РФ не будет. «Первый канал» уже объявил, что, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания фигуристов, лыжников, конькобежцев, керлингистов и биатлонистов.

«Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Корея)», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее телеканалы не хотели показывать Олимпиаду, однако после того, как некоторые российские спортсмены были допущены до участия в Играх, телеканалы приняли решение частично транслировать соревнования.