В день, когда российский суд официально запретил мессенджер, сайт посетили 1,2 млн пользователей

В первый день блокировки Telegram в России число обращений к сайту и загрузок приложения выросло, как и использование VPN и Proxy, сообщает РБК со ссылкой на экспертов SimilarWeb.

Так, 16 апреля у сайта telegram.org зафиксировано 1,2 млн посетителей из России, что на 27% выше, чем 9 апреля (аудитория сервиса может меняться в зависимости от дня недели, поэтому сравнивается понедельник к понедельнику).

Количество скачиваний приложения для платформы Android выросло за неделю более чем в два раза, до 102 тыс. загрузок, и в итоге оказалось установлено на 19,9% всех устройств, работающих на платформе Android в России (на 9 апреля этот показатель составлял 19,5%). Из тех, у кого было установлено приложение, по данным на 16 апреля, его использовали 51,59% против 38,98% неделей ранее.

SimilarWeb не анализирует показатели для iOS; по данным Deloitte, на середину 2017 года более 70% основных телефонов пользователей в России были на Android. За год доля устройств на этой платформе с установленным приложением Telegram выросла почти вдвое — 17 апреля 2017 года (эта дата также пришлась на понедельник) оно было на 8,97% устройств в России, среди них 35,24% использовали приложение ежедневно. На 18 декабря прошлого года (также понедельник) эти показатели составляли 15,85 и 35,19% соответственно.

Напомним, Роскомнадзор начал процесс блокировки Telegram на территории России по решению суда после отказа администрации мессенджера предоставить ФСБ России ключи для дешифрования личных сообщений пользователей. Руководство Telegram запустила обход блокировки с использованием мощностей порядка 20 подсетей, в том числе на облачных сервисах Amazon. В свою очередь, ведомство начало вносить эти IP-адреса в черный список.