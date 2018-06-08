Настройки постов у ряда пользователей по умолчанию переключились на «доступно для всех»

Технический сбой при тестировании настроек Facebook привел к тому, что опубликованные в «закрытом» режиме записи 14 млн пользователей оказались в общем доступе, сообщается в официальном блоге социальной сети.

Речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на «доступно для всех». Обычно Facebook предлагает пользователю автоматическую настройку публикации исходя из последних постов: если предыдущие записи были «только для друзей», то и новые автоматически предлагается публиковать в том же формате. Технический сбой привел к тому, что публикации по умолчанию предлагалось сделать открытыми, даже если предыдущие были непубличными.

Facebook начала рассылку сообщений пользователям, которых мог затронуть сбой. В письмах компания принесла извинения за ошибку и попросила проверить настройки постов. Сбой произошел ещё в мае, у программистов соцсети ушло пять дней на его устранение. Сейчас настройки доступа у пользователей возвращены в то состояние, в каком находились до тестирования.

Эта ошибка стала еще одним скандалом в череде проблемных ситуаций, возникших у Facebook в сфере защиты личной информации пользователей. Осенью прошлого года соцсеть оказалась в центре скандала вместе с фирмой Cambridge Analytica, получившей доступ к личным данным пользователей Facebook. Аналитическая компания завладела данными почти 90 млн человек. А в начале текущего месяца соцсеть вновь обвинили в передаче данных пользователей 60 производителям смартфонов.