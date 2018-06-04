Доступ к персональным данным получили в том числе Apple, Microsoft и Samsung

Вокруг Facebook разгорается очередной скандал, связанный с утечкой данных ее пользователей. На этот раз соцсеть обвиняют в том, что за последние 10 лет она передала персональные данные своих пользователей как минимум 60 производителям смартфонов во всем мире. Среди этих компаний Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, пишет The New York Times.

Сделка с производителями позволила Facebook расширить свое влияние через приложения, устанавливаемые на смартфоны. Однако некоторые производители получали доступ не только к информации самого пользователя, но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.

В соцсети утверждают, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании. Более того, большинство договоров до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.

Однако такие партнерские соглашения вызвали обеспокоенность у властей США, они ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга правил защиты персональных данных. Таким образом компания может нарушать американское законодательство в сфере защиты информации, так как все операции производились без согласия пользователей.

Напомним, Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. Тогда Цукерберг обещал, что впредь в его компании приложат все усилия для защиты личных данных пользователей.