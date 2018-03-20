Причиной стал скандал, связанный с утечкой данных пользователей

Создатель Facebook Марк Цукерберг за 1 день потерял 6,06 млрд долларов из-за падения курса акций компании на 8%. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях социальной сети, сообщает ВВС.

Бумаги потеряли в цене после появления информации о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica использовала данные более чем 50 миллионов человек без их согласия. В 2014 компания запросила у соцсети доступ к персональным данным пользователей для изучения предпочтений избирателей в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа. Данные были объединены в приложении. Позже Facebook узнала об утечке данных, заблокировала доступ к приложению и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем сведения, однако уведомлять пользователей об утечке их персональных данных соцсеть тогда не стала.

Несмотря на то, что Facebook утверждает свою непричастность к деятельности Cambridge Analytica, в скандал вмешались американские власти. Европарламент и прокуратура заявили о необходимости расследования инцидента.



Кроме того, стало известно о том, что в отставку в скором времени может уйти глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу того, как компания продвигала политическую рекламу во время президентских выборов в Соединенных Штатах. Он выступал за раскрытие российской активности в Facebook, что не устраивало других топ-менеджеров.