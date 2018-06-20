Вещатели Мундиаля отдали трансляции всех московских матчей для показа на экранах в вагонах подземки

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и медиахолдинг «Москва Медиа» запустили прямые трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в столичном метрополитене. Пассажиры могут смотреть их в вагонах поездов на экранах холдинга «Москва Медиа», который осуществляет информационно-развлекательное телевещание в подземке. Об этом Sostav сообщили в Департаменте транспорта и подтвердили в «Москва Медиа».

О трансляции в метро матча открытия ЧМ-2018 «Россия — Саудовская Аравия» ранее объявлял заммэра Москвы Максим Ликсутов. Как стало известно Sostav, холдинг «Москва Медиа» договорился с официальными вещателями ЧМ-2018 — «Первым каналом», «Россией 1» и «Матч ТВ» — о показе в поездах метро всех столичных матчей.

Решение о трансляции тех, которые проходят в других городах России, принимается отдельно, непосредственно перед событием, уточнил знакомый с деталями источник Sostav. В Департаменте транспорта рассказали о трансляции «основных» матчей, не уточнив, каких именно. «Москва Медиа» это не прокомментировала, но подтвердила трансляцию «немосковского» матча «Россия — Египет», который состоялся вчера, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Стороны не раскрывают подробности трансляций матчей — передается ли на экраны телевизионный сигнал или интернет-поток. «Технически это невероятно сложный проект, который реализован впервые», добавляет источник Sostav.

«Москва Медиа» выводит на экраны трансляции матчей вместо контента, который производит по заказу Департамента транспорта. Это адаптированные для просмотра без звука сюжеты городского телеканала «Москва 24» и информация о текущей транспортной ситуации в столице.

По состоянию на май 2018 года, в поездах московского метрополитена было установлено пять тысяч экранов. Чтобы избежать скопления людей, матчи будут транслироваться только в вагонах, пояснили в Департаменте транспорта. У холдинга «Москва Медиа» также есть экраны на станциях метрополитена (чаще всего они располагаются в центре зала).

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» транслирует 27 матчей в прямом телеэфире, в том числе матч открытия. «Россия 1"(ВГТРК) — семь матчей, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 в повторе). Российские болельщики впервые могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете. Такая возможность есть на сайтах и в приложениях вещателей, главной Яндекса, сервисе «МегаФон ТВ» и официальном приложении FIFA.