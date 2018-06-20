За главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты

Глобальная телеаудитория Чемпионата мира по футболу 2018 года продолжает расти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Международной федерации футбола (FIFA).

«Интерес к Чемпионату мира по футболу 2018 в России среди телеаудитории продолжает расти, о чем свидетельствуют показатели уже сыгранных матчей, причем за главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты», — говорится в сообщении.

В Бразилии игру национальной сборной с командой Швейцарии смотрели 55,89 млн телезрителей, что стало самым высоким показателем для спортивных событий с 2006 года. В эфире телеканала Globo матч смотрели 53,32 млн зрителей, каналы FOX и SPORTV привлекли еще 0,35 млн и 2,22 млн человек соответственно. В Швейцарии матч против Бразилии посмотрели 2,23 млн зрителей на каналах RSI, RTS и SRF. Это стало самым большим показателем для прямой трансляции в Швейцарии с ЧМ-1998.

В Германии за первой игрой немецкой сборной против Мексики смотрели 25,97 млн зрителей в эфире ZDF, что превысило рекорд трансляции Евро-2016. В Мексике за игрой сборных наблюдали 17,56 млн человек. Матч Сербии против Коста-Рики посмотрели 1,76 млн зрителей. На данный момент это самая высокая аудитория для Сербии в 2018 году.

В России трансляции матчей также привлекают к телеэкранам всё больше зрителей. Например, в Москве телетрансляция матча Россия — Египет на Чемпионате мира по футболу собрала на четверть больше зрителей, чем первая игра России с Саудовской Аравией, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope.

Трансляция второй игры сборной России собрала почти 2,5 млн московских зрителей, что составляет 17,5% от общего числа жителей столицы. Предыдущий матч с участием сборной привлёк к экранам 1,98 млн жителей столицы. Особенно популярна трансляция встречи Россия — Египет была у мужчин старше 18 лет: матч посмотрели 1,25 млн мужчин.