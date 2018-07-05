Экспериментальный проект признан самым успешным по приросту аудитории и выручки

Сервис «Яндекс.Дзен» стал отдельным направлением бизнеса, которое возглавил Дмитрий Иванов. Исполнительным директором проекта стал Виктор Ламбурт, который представлял его широкой публике год назад.

Выделившись в отдельный бизнес, «Дзен» получил возможность увеличить мобильную аудиторию и выйти на рынок social media. Перед командой поставлена непростая задача — сделать из «Дзена» конкурента Instagram, «ВКонтакте» и YouTube.

«„Дзен“ стоит на плечах гиганта. Мы используем огромное количество наработок, которые сделаны при создании поиска „Яндекса“. Это и алгоритмы, и методические подходы к тому, как работать с большими данными, это техническая, технологическая инфраструктура, это школа анализа данных, которая готовит кадры», — рассказал Виктор Ламбурт в интервью The Bell.

Проект признан самым быстрорастущим по аудитории и выручке экспериментом «Яндекса». Cейчас вся группа компаний «Яндекса» оценивается в $ 11,4 млрд, а «Дзен» в будущем планирует увеличить свою оценку до «нескольких миллиардов долларов». По данным компании, пользователи площадки проводят на ней около 20 минут, а пользователи мобильных приложений — 25 минут в день.

«Дзен» станет самостоятельной универсальной платформой, интересной для пользователей и удобной для авторов и брендов. У авторов есть возможность быстрого заработка на публикациях с помощью автоматической монетизации «Яндекса», а в будущем они смогут зарабатывать, продавая нативную рекламу в своих каналах.

Напомним, тестовая версия «Дзена» появилась в 2015 году, а в мае 2017 года «Яндекс» запустил платформу, с помощью которой интернет-издания, бренды и авторы могут публиковать свои материалы в ленте «Яндекс.Дзена». Но год назад появилась платформа для авторов, где любой человек мог сразу получить доступ к большой аудитории платформы. С этого времени аудитория проекта выросла в два раза, до 13 млн пользователей в день.