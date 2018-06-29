Платформа анонсировала крупные обновления для авторов, медиа и брендов

Сервис персональных рекомендаций и платформа для авторов контента Яндекс. Дзен позволил авторам, медиа и брендам размещать нативную рекламу в своих каналах. Такой рекламный контент на платформе получит специальную маркировку, сообщил на Дзен. Пятнице медиадиректор Яндекс. Дзена Даниил Трабун.

Платформа представила два новых инструмента нативной рекламы. Теперь каналы блогеров и медиа с высокой кармой (сводная оценка качества канала в Яндекс. Дзене) могут воспользоваться бонусными показами для дополнительного охвата нативной рекламы. Бренды же могут за деньги продвигать нативные публикации из своего канала.

Яндекс.Дзен также ввел комментарии к публикациям (при необходимости их можно отключать) и новый формат коротких постов до 200 знаков. Текущие форматы — текст, нарратив (формат публикаций в мобильной ленте Дзена; это множество экранов, которые пользователь перелистывает один за другим) и видео — подразумевают, в основном, большой объем изложения.

Напомним, Яндекс запустил сервис персональных рекомендаций Дзен два года назад, разместив его в собственном браузере и затем на главной странице поиска. Через год в Яндекс. Дзене появилась возможность создавать каналы и зарабатывать на рекламе. На данный момент аудитория Яндекс. Дзена составляет более 13 млн пользователей в месяц.