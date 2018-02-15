На одного специалиста IT-сферы со знанием современных технологий приходится 14 вакансий

На рынке труда спрос на разработчиков со знанием технологии блокчейн с января прошлого года увеличился на 700%. На одного специалиста в этой области приходится 14 вакантных мест, сообщает TechCrunch со ссылкой на исследования американской площадки для поиска IТ-специалистов Toptal.

Рынок вакансий блокчейн-специалистов является вторым по темпу роста. Проанализировав вакансии за последний месяц, аналитики Toptal пришли к выводу, что в 40% запросов работодателей в поисках работников IT-сферы требуются навыки, связанные с технологией блокчейн. Это, в частности, знание ICO, консультирование технических проектов и понимание коммерческого блокчейна.

«Внедрение смарт-контрактов уже происходит в таких областях, как управление активами и заключение сделок со сложными условиями. Что же касается финансовой сферы, она требует большую скорость исполнения платежей. Смарт-контракты упрощают и этот процесс, поскольку отпадает механизм согласования с банковской системой и властями. В этих направлениях уже происходят большие перемены, следовательно, требуются знающие специалисты», – прогнозирует будущее рынка Тасо Дю Валь, основатель и генеральный директор Toptal.

Основатель сети Еthereum Виталик Бутерин, считает, что основные разработчики и исследователи должны быть одновременно в штате нескольких компаний или организаций, чтобы участвовать в научных исследованиях, дискуссиях и следить за изменения в этой области.