Структуры начали обмен документами посредством электронной технологии

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустили совместный проект, в рамках которого начали обмен документами с использованием технологии блокчейн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Целью программы «Цифровое взаимодействие ФАС России с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн» является повышение скорости, надежности и качества взаимодействия документооборота.

«В настоящее время осуществляется опытно-промышленная эксплуатация цифрового взаимодействия. При нем информация и документы, которыми обмениваются ФАС России со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в Российской Федерации средств криптографии», — сообщает банк.

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС России со Сбербанком, а также компаниями Аэрофлот, Русский Уголь, ФортеИнвест и другими были изучены возможности распределённого хранения документов. В результате были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию.

«В решении с ФАС России есть ряд инноваций, которые за счет использования технологии блокчейн позволяют отказаться от использования услуг посредников — операторов документооборота, гарантировать доступ к информации только со стороны конечных пользователей и обеспечить снижение расходов. Этот проект — наш общий с ФАС вклад в работу по развитию цифровой экономики страны, которую мы ведем совместно с государством и бизнес-сообществом», — рассказал управляющий директор Sberbank Digital Степан Кузнецов.

В сентябре Сбербанк совместно с Фондом имущества Петербурга организовали рабочую группу для разработки электронной площадки «Сбербанк-АСТ». Платформа для госзакупок будет работать на основе технологий блокчейн.