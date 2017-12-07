Для этих целей Артем Инютин и Герман Каплун запускают криптофонд с целевым объемом 60 млн долларов

Основатели РБК Артем Инютин и Герман Каплун договорились с амиреканскими инвесторами о запуске криптофонда TMT Crypto Fund для инвестиций в блокчейн и новые медиа, сообщает «Коммерсант».

Целевой объем фонда составляет 60 млн долларов, а в марте 2018 г. будет проведено его ICO. Уникальная особенность криптофонда заключается в том, что токен TMT Crypto Fund будет являться ценной бумагой (security token), соответственно инвесторы будут иметь дополнительную юридическую защиту.

TMT Crypto Fund будет работать в соответствии с требованиями Европейских регуляторов и американской SEC. Он планирует вкладываться в блокчейн-проекты в США, Восточной Европе и Азии. Фонд проинвестирует порядка 40 проектов.

Помимо основателей РБК партнерами фонда выступают американский бизнесмен Джулиан Зегельман и партнер венчурной компании TMT Investments Игорь Шойфот. Со стороны американских инвесторов в блокчейн - Джулиан Зегельман (Julian Zegelman). При этом активно ведутся переговоры о привлечении в команду звезд блокчейн-бизнеса и технологий из США и Азии.

У партнеров TMT Crypto Fund огромный опыт венчурных и блокчейн-инвестиций. На текущий момент было проинвестировано в более чем 60 проектов. При этом основатели являлись первыми инвесторами в такие известные проекты как Taxify, Depositphotos, Wrike, Pipedrive, Scentbird, Backblaze, Cindicator и Filecoin, собравший более 150 млн долларов на ICO в августе 2017 г. Также было совершено более 18 выходов, среди покупателей – мировые гиганты Yahoo, AOL, Monsanto.