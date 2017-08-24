Иск был связан с незаконным использованием контента сайта на одном из интернет-порталов телеканала



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Портал Sports.ru выиграл суд у сайта Sportbox.ru, принадлежащего «Матч ТВ», по иску о незаконном использовании материалов, сообщает телеканал.

Предметом судебного разбирательства стала публикация двух материалов в блогах на Sportbox.ru - один из пользователей ресурса разместил контент, позаимствованный у сайта Sports.ru. Истец требовал «создать технические условия, препятствующие незаконному размещению» любого контента Sports.ru на сайте Sportbox.ru.

Еще до начала суда ответчик заблокировал раздел blogs и удалил все страницы. Таким образом, он выполнил требование о запрете незаконного размещения материалов. Тем не менее, Sports.ru продолжил судебное разбирательство и предъявил аналогичное требование ко всему сайту Sportbox.ru. Суд не удовлетворил расширенные требования к Sportbox.ru, однако сообщил, что в отношении blogs.Sportbox.ru условия блокировки должны быть выполнены.

«Как крупный правообладатель видеоконтента, мы сами ведем постоянную борьбу с пиратством. Поэтому сразу же, как только нам стало известно о претензиях правообладателя, мы полностью закрыли сайт blogs.Sportbox.ru. Такой шаг вызван тем, что изначально не было предусмотрено технической возможности контролировать содержание блогов. Решение суда, которое было принято сегодня, мы полностью поддерживаем. Де-факто оно было выполнено до подачи исковых требований путём немедленного блокирования ресурса blogs.Sportbox.ru», - заявил Андрей Титов, директор юридического департамента «ГПМ Матч».