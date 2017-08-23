Телеканал подал заявку на регистрацию соответствующих брендов



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Телеканал «Матч ТВ» задумался об участии в букмекерском бизнесе под брендом «МатчСтавка». Канал ведет поиски партнера среди действующих участников рынка, сообщает «Коммерсант».

Телеканал планирует создать букмекерский сервис под брендами «МатчСтавка» и «Match! Stavka» для выпуска и продажи лотерейных билетов, организации казино, а также аренды помещения и открытия бара.

По оценкам специалистов, стоимость создания конторы совместно с партнером в первый год составит 800-900 млн руб. Отмечается, что за получение лицензии телеканалу придется потратить 1,63 млрд рублей, включая необходимые банковские гарантии, размер чистых активов и взносы.Сейчас телеканал проводит переговоры с БК «Олимп», крупнейшими букмекерскими конторами «Лига ставок» и «Фонбет». Букмекеров, ожидающих резкий рост рынка в преддверии чемпионата мира по футболу в России, могут заинтересовать рекламные возможности канала.

«Возможность организации букмекерского сервиса в настоящее время нами изучается, но говорить о каких-либо шагах преждевременно», — сообщают в компании.